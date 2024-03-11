إصدار أول شهادة رقمية على مستوى قطاع التكوين والتعليم المهنيين

أشرف وزير التكوين والتعليم المهنيين، الدكتور مرابي ياسين، صبيحة اليوم الإثنين، بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني لتقنيات الاعلام و الاتصال و مهن الهواتف، ببواسماعيل ولاية تيبازة،على معاينة التخصص الجديد “الأمن السبيراني” الذي تم ادراجه خلال دورة فيفري 2024، وعلى إصدار أول شهادة رقمية على مستوى قطاع التكوين و التعليم المهنيين.

وأوضح بيان للوزارة، أن الوزير اتقبل من طرف أبو بكر الصديق بوستة والي ولاية تيبازة، والحاج حلول حميش رئيس المجلس الشعبي الولائي. نولي البرلمان بغرفتيه، رئيس دائرة ببواسماعيل، رئيس بلدية بواسماعيل، السيد مدير التكوين و التعليم المهنيين لولاية تيبازة. السلطات المحلية المدنية، السلطات الأمنية والعسكرية.

يشار أن هذه العملية تأتي في إطار الحرص على تجسيد أحد المحاور الأساسية المدرجة في برنامج نشاط القطاع. التي ترتكز على رقمنة وعصرنة وتحديث أدوات وأعمال التسيير التقني و البيداغوجي و الاداري. و المالي و عصرنة منظومة المتابعة البيداغوجية.

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