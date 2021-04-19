تم إصدار النسخة الأمازيغية من الدستور الجزائري، المكتوب بالحروف المعمول بها (التيفيناغ واللاتيني)، إلى جانب النص الأصلي باللغة العربية.

وتتشكل الطبعة الأمازيغية من الدستور الجديد الذي صودق عليه باستفتاء أول نوفمبر 2020، من حروف التيفيناغ ثم اللاتيني وأخيرا العربي.

وأوضحت المحافظة السامية للأمازيغية، أن الترجمة إلى الأمازيغية تم بفضل خلية الترجمة للمحافظة السامية،التي تتضمن حاملي “ماستر” باللغة وثقافتها.

وتم انجاز النسخة الامازيغية من الدستور، على إثر التجمع البيداغوجي بشكل ورشة نظمت بالبويرة تحت إشراف وتأطير مترجمين وجامعيين والكتاب.

وتتكون الورشة من السادة بوخنوفة الطاهر وزيدان ياسين وعبد النبي رمضان ولاسب جمال وشيخي مقران وزيري بوجمعة.

ويتميز نص هذه الترجمة المكتوب بالحروف اللاتينية والتيفيناغ، خاصة بالاستعمال الصحيح للمصطلحات الأمازيغية وخصوصيات اللغة العامية المستخدمة وطنيا.