إصدار بطاقة دفع إلكتروني موجهة لحاملي شهادة البكالوريا

أعلنت مؤسسة “بريد الجزائر”، عن إصدار بطاقة دفع إلكتروني جديدة موجهة للحائزين الجدد على شهادة البكالوريا، ابتداء من سبتمبر المقبل.

وحسب ما أفاد به، اليوم الجمعة، بيان للمؤسسة، تندرج هذه الخطوة في إطار “دعم جهود رقمنة المسار الجامعي”.

كما يعكس “انفتاح المؤسسة على الوسط الجامعي باعتباره خزانا للكفاءات الوطنية”.

وأشار البيان إلى أن البطاقة ستمكن الطلبة من “الاستفادة من باقة خدمات تسهل مسارهم الجامعي. وتعزز ثقافة الدفع الإلكتروني الآمن”.

كما تستعد ذات المؤسسة لـ”إطلاق حزمة جديدة من البطاقات في الأسابيع المقبلة. ضمن إستراتيجيتها لتحسين تجربة الزبائن وتوسيع الشمول المالي ودعم الاقتصاد الرقمي الوطني”.