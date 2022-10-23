دفتر شروط استيراد المركبات الجديدة خلال أسبوع

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بإصدار دفتر شروط نشاط وكلاء استيراد المركبات الجديدة، خلال أسبوع، ومن خلاله، إنهاء كل الممارسات السابقة التي أنهكت المواطنين والخزينة العمومية.

ويأتي هذا خلال ترأسه إجتماع لمجلس الوزراء، أين أسدى الرئيس تبون أوامر بالفصل بين نشاط الوكلاء المستوردين والشركات المصنّعة، والتوجه نحو صناعة ميكانيكية، بمعايير التكنولوجيا العصرية.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الإجتماع، فقد شدد رئيس الجمهورية، بأن الترخيص لتصدير السيارات من الجزائر بعد استيرادها، يجب ألا يكون على حساب السوق الوطنية وحاجيات المواطنين، وبأموال الخزينة العمومية.