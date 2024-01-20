أعلنت وزارة البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية، اليوم السبت، عن إصدار دليل إرشادي خاص بالتجارة الإلكترونية، بهدف توعية المواطنين وحمايتهم من النصب والاحتيال الذي قد يتعرضون له خلال تسوقهم عبر الأنترنت.

وأوضح بيان للوزارة، أنه “بهدف توعية مواطنينا وحمايتهم من النصب والاحتيال الذي قد يتعرضون له خلال تسوقهم عبر الأنترنت. يسر وزارة البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية أن تصدر دليلا إرشاديا خاصا بالتجارة الإلكترونية، التي يعمل القطاع – للإشارة -على تشجيعها بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية”.

وحسب ذات المصدر، فإن هذا الدليل يتضمن أربعة محاور أساسية تتناول الإطار المفاهيمي والمخاطر المتعلقة بالتسوق الالكتروني أولا. ثم تقدم للمواطنين إرشادات بخصوص القيام بعمليات التجارة الالكترونية وفق ما تنص عليه أحكام القانون رقم 18-05. ثم يعطي عددا من النصائح التي تهدف إلى ضمان تسوّق آمن عبر الانترنت، ليختمها بالتطرق إلى أبرز طرق وأساليب النصب والاحتيال المسجلة ومن ثمة كيفية التصرف في حالة التعرض للنصب أو الاحتيال.

وهذا بغية توعية المواطنين والرفع من درجة يقظتهم بمناسبة قيامهم بعمليات تسوق عبر الانترنت.

جدير بالذكر، أنا إعداد هذا الدليل، تم بالتعاون الوثيق وبمساهمة من كل من وزارة المالية، وزارة التجارة وترقية الصادرات. قيادة الدرك الوطني، المديرية العامة للأمن الوطني، مؤسسة بريد الجزائر وتجمع النقد الآلي.

ويمكن تحميل الدليل على الموقع الإلكتروني الجديد (www.mpt.gov.dz) باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، حسب ذات البيان.

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