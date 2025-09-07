إصدار دليل بيداغوجي موحّد لمؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة

أصدرت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة دليلا بيداغوجيا موحدا موجها لكافة مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة. بهدف تعزيز استراتيجية الحماية الاجتماعية للطفولة.

وحسب بيان للوزارة، فقد أصدرت الدليل البيداغوجي الموحّد موجه لكافة مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة في الجزائر. وذلك من أجل تعزيز استراتيجية الحماية الاجتماعية للطفولة، وليكون أداة مرجعية لتوحيد المقاربات وضمان تطبيق معايير الجودة والنجاعة في تسيير هذه المؤسسات.

وأضاف ذات المصدر، أن هذا الدليل يهدف إلى توحيد البرنامج البيداغوجي المعتمد في مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة لمرافقة الطفل نفسيا وتأهيله للتكيف مع مرحلة التمدرس بشكل إيجابي. إلى جانب تنمية القدرات العقلية والجسدية للطفل من خلال أنشطة اليقظة والتعلم المبكر. وتنمية مهاراته، مع ترقية الكفاءات المؤهلة لرعاية الطفولة”.

ويأتي توحيد البرامج التربوية الموجهة لفائدة الطفولة الصغيرة على المستوى الوطني من خلال هذا الدليل. بغية السماح بتوفير مسار تنشئة متكامل ومنسجم. خاصة وأنه يركز على تنمية الجوانب النفسية، الحركية، الاجتماعية واللغوية للطفل من خلال أنشطة مدروسة تراعي خصوصيات كل فئة عمرية. وهو ما يمثل خطوة نحو اتحترافية هذه المؤسسات، مما سيؤدي إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للأطفال.

وأشار البيان، إلى أنه تم إعداد الدليل من قبل مختصين وأكاديميين بمشاركة القطاعات والهيئات المعنية مع إشراك ممثلي الأولياء. بما يعزز التواصل والتكامل بين الأسرة والإطار التربوي، وذلك ليتيح هذا الدليل آليات تقييم ومتابعة واضحة. تسهم في ضمان الجودة وتحقيق الأهداف التربوية المرجوة في بيئة آمنة، ومحفزة لنمو الطفل وتطوير مهاراته.

ولأكثر تفاصيل حول الدليل -يضيف البيان– يمكن النقر على الرابط التالي :

https://drive.google.com/file/d/1UQJxPtQkS5lAjEZ56d__BNmZ5kQKW7qB/view?usp=sharing.