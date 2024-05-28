إصدار رخصة السياقة بالتنقيط قبل 2026

كشف المندوب الوطني للأمن عبر الطرق، العميد الأول للشرطة، أحمد نايت الحسين. أن رخصة السياقة بالتنقيط، هو لا يزال قائما وفي مراحله الأخيرة. ومن المنتظر ان يتم استكماله في غضون سنة أو سنة ونصف على الأكثر.

وأشار نايت الحسين خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أنّ اللجوء إلى هذا النظام يعتبر ايجابياً في مجال السلامة المرورية. وله جانب ردعي يتمثل في خصم النقاط مما يسمح بتعديل سلوكيات السائقين. فضلا عن تضمنه جانبا بيداغوجيا يمكّن صاحب رخصة السياقة ممن أضاع نقاطا. من مزاولة تربص تحسيسي للحصول على بعض النقاط بما يسمح له تجديد المعلومات الخاصة بمستعملي الطريق.