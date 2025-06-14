إصدار سلسلة من الطوابع البريدية “نساء ورجال المسرح”

تم إصدار سلسلة من الطوابع البريدية تحت عنوان ” نساء ورجال المسرح”، في إطار تثمين التراث الثقافي الوطني، ووفاء لذاكرة رموزه الخالدة.

وتسلط هذه السلسلة من الإصدارات الضوء على نخبة من نساء ورجال المسرح الجزائري الذين شكلوا بأعمالهم ومواقفهم لبنات أساسية في صرح الفن الرابع بالجزائر.

ومنهم محيي الدين بشطارزي، رائد المسرح الجزائري ومؤسس بنيته التحتية، وعائشة عجوري ” كلثوم”، إحدى أوائل أيقونات الأداء النسوي على الخشبة.

وولد عبد الرحمان كاكي، صاحب “الغراغوز”، وعبد القادر علولة، الذي جمع في أعماله بين البساطة التي يفهمها الجمهور الواسع، والعمق الفكري الذي يفتح أبواب التأمل والوعي.

وعز الدين مجوبي، صاحب “حافلة تسير”، وسكينة مكيو “صونيا”، الفنانة والمخرجة التي تركت إرثا فنيا مشهودا.

وتأتي هذه الإصدارات لتخلد وجوها صنعت مجد المسرح الجزائري، ولتبقي رسالتهم الفنية حية في وجدان الأجيال الحالية و القادمة.