إصدار طابعين بريديين تخليداً لذكرى الرئيس الراحل اليمين زروال و إعلاءً لقيم العيش معًا

أشرف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،سيد علي زروقي، اليوم الأحد، على مراسم إصدار طابعين بريديين جديدين. تخليداً لرموز الأمة الجزائرية وإبرازاً للقيم الإنسانية والحضارية التي تحظى بها الجزائر.

ويخلّد الطابع البريدي الأول ذكرى الرئيس الراحل المجاهد اليمين زروال، عرفانًا بمسيرته الوطنية. وإسهاماته في خدمة الدولة الجزائرية خلال مرحلة مفصلية من تاريخها، وتقديرًا لما تركه من أثر في مسار بناء مؤسسات الجمهورية.

أما الطابع البريدي الثاني، الموسوم بـ “العيش معًا”، فيستحضر الزيارة التاريخية التي قام بها قداسة البابا ليون الرابع عشر إلى الجزائر. ويجسد قيم الحوار والتسامح والتعايش بين الأديان والثقافات. التي ظلت الجزائر حاملة لرسالتها ومنارة لها عبر تاريخها.

وأكد السيد الوزير بهذه المناسبة أن الطابع البريدي يظل رمزية ثقافية وتوثيقية بامتياز، تحفظ الذاكرة الوطنية. وتنقل رسائل الجزائر وقيمها إلى مختلف أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن هذه الإصدارات الجديدة من شأنها توثيق المحطات. والشخصيات والأحداث التي شكلت جزءًا من التاريخ الوطني والإنساني.

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