إصدار طابعين بريديين خاصين بالإحصاء العام للفلاحة

تم اليوم السبت إصدار طابعين بريديين خاصين بالإحصاء العام الثالث للفلاحة، ويتعلق الأمر بطابعين بريديين سيرافقان عملية الاحصاء العام للفلاحة 2024، حيث يتم إصدار 200 ألف نسخة لكل منهما.

وستنطلق عملية البيع المسبق، يومي 19 و20 ماي الجاري بجميع القباضات الرئيسية للبريد.

على أن تعمم في اليومين الموالين في جميع مكاتب البريد عبر التراب الوطني. كما توفر المؤسسة إمكانية الإقتناء عبر موقعها الرسمي.

وتم وضع ختم الاصدار لهذين الطابعين الرمزين من طرف كل من وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة. ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي.

وبالمناسبة، عبر الوزير تريكي عن “اعتزازه بمساهمة قطاع البريد في الاحصاء العام للفلاحة. من خلال الطابعين البريديين الذي سيسمحان بتخليد وتوثيق هذا الحدث”.