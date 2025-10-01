إصدار طابع بريدي بمناسبة أكتوبر الوردي

أصدرت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، طابع بريدي خاص بمناسبة حلول شهر أكتوبر الوردي.

وقال وزير البريد سيد علي زروقي عبر صفحته الرسمية على فايسبوك”في كل عام، يوحّد شهر أكتوبر العالم برسالة أمل وتضامن مع النساء في معركتهن ضدّ سرطان الثدي، أحد أكثر الأمراض انتشاراً وخطورة”.

وأضاف “إنّ حملة “أكتوبر الوردي” تذكّرنا بحقيقة أساسية: الكشف المبكر ينقذ الأرواح. فالتوعية ليست مجرّد معلومة. بل هي سلاح فعّال لكسر جدار الصمت والخوف، وتشجيع النساء على القيام بخطوة بسيطة قادرة على تغيير حياتهن”.

كما قال “في الجزائر، تحوّل أكتوبر الوردي إلى موعد وطني بارز يجمع المؤسّسات الصحية، والمجتمع المدني، ووسائل الإعلام. والمواطنين حول هدف مشترك: ترسيخ ثقافة الوقاية، تكريم شجاعة الناجيات، وتعزيز روح التضامن داخل مجتمعنا”.

وأردف الوزير بالقول “اليوم، لم يعد اللون الوردي مجرّد رمز، بل أصبح تجسيداً للقوة، والأنوثة، والصمود. فهو يعكس شجاعة آلاف النساء اللواتي خضن معركة الشفاء، ويمثّل التزاماً جماعياً لمجتمع يقف بجانبهن ويكرّم تضحياتهن”.

وواصل زروقي “وإصدار طابع بريدي تذكاري لهذه المناسبة يجعل من كل رسالة تصل، نداءً صامتاً لكن قويّاً للتفكير، والوقاية. والدعم، لنجعل من أكتوبر رسالة أمل متجدّدة: التوعية قوة، التضامن شفاء، والكشف المبكر حياة”.

