إصدار طابع بريدي بمناسبة الملتقى الدولي حول الألغام بالجزائر

أصدرت مؤسسة بريد الجزائر, اليوم الثلاثاء, طابعا بريديا بمناسبة انعقاد الملتقى الدولي تحت عنوان “من أجل افريقيا آمنة وخالية من الألغام” الذي تتواصل أشغاله بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالجزائر العاصمة.

وقد انطلقت عملية بيع هذا الطابع البريدي اليوم بجميع القباضات الرئيسية لبريد الجزائر عبر الوطن, على أن تعمم على مستوى جميع المكاتب البريدية في اليومين المواليين.

ويبرز هذا الطابع الذي تم إصداره بمبادرة من وزارة المجاهدين وذوي الحقوق ووزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, القارة الافريقية يتوسطها لغم مضاد للأفراد باللون الأحمر تخرج منه وردة بيضاء ترمز للحياة والجزائر باللون الأخضر تعبيرا عن دورها الريادي في مكافحة الألغام.

وبالمناسبة, أكدت مديرة الطوابع البريدية بمؤسسة بريد الجزائر, سهام بوعزارة, أن الجزائر أصدرت عدة طوابع بريدية تناولت مختلف الجوانب في الشأن الإفريقي, وهو ما تجلى –مثلما قالت– في أغلب الإصدارات منذ أول طابع للجزائر المستقلة في الفاتح نوفمبر من سنة 1962.

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