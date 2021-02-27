إصدار طابع بريدي تقديرا لجهود الجيش الأبيض في مكافحة كورونا

أعلن وزير البريد، إبراهيم بومزار، اليوم السبت، عن اصدار طابع بريدي تقديرا لجهود الجيش الأبيض في مكافحة كورونا.

هذا وأشرف اليوم، كل من وزيري البريد والصحة، على توقيع اتفاقية بين القطاعين، لترشيد المال العام واستعماله للمشاريع التي تعود بالنفع على المواطن.

وتهدف الاتفاقية لتمويل وحدة معالجة السرطان بمستشفى بني مسوس بالعاصمة.

هذا وشكر وزيرالبريد، مؤسسة اتصالات الجزائر، على تقديمها غلاف مالي مهم، لأجل هذه الوحدة الطبية.

كما قدم بومزار، تحية تقدير لكل أفراد الجيش الأبيض وترحم على من فقدناهم.

وذكر الوزير، بأن وزارته ترافق قطاع الصحة دائما، مذكرا بإطلاق الخط الأخضر 3030، منذ بداية الجائحة.

بالإضافة إلى جهود قطاع البريد، لربط مؤسسات الصحة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال.