أشرف اليوم السبت، سيد علي زروقي، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، على إصدار طابع بريدي جديد.

وأوضحت الوزارة، أن إطلاق هذا الطابع البريدي جاء بمناسبة فعاليات إحياء اليوم العالمي للتنوع البيولوجي. المنظمة من طرف وزارة البيئة وجودة الحياة، تحت شعار حماية التنوع البيولوجي وتعزيز الاستدامة البيئية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور