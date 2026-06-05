إصدار طابع بريدي احتفاءً بمشاركة الخضر في مونديال 2026

أصدر بريد الجزائر طابعا بريديا تذكاريا يجسد فخر الوطن واعتزاز الجزائريين بإنجازات “الخضر” على الساحة الكروية الدولية، بمناسبة مشاركة المنتخب الوطني الجزائري في نهائيات كأس العالم 2026.

وحسب بيان لمؤسسة بريد الجزائر، تمت عملية بيع الطابع مسبقا يوم أمس الخميس، على مستوى القباضات الرئيسية للبريد لمدة أسبوع كامل. على أن يعمم بيعه عبر مختلف المكاتب البريدية على المستوى الوطني خلال الأسبوع الموالي.

ودعت المؤسسة، الراغبين في الحصول على المزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار المميّز، لزيارة المنصة الإلكترونية المخصّصة لهواة جمع الطوابع، عبر الرابط التالي: ephilatelie.poste.dz