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إصدار طابع بريدي للطبعة الخامسة لجائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية

بقلم أمينة داودي
إصدار طابع بريدي للطبعة الخامسة لجائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية
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تم اليوم الأحد، إصدار طابع بريدي بعنوان: “الطبعة الخامسة لجائزة رئيس الجمهورية للأدب و اللغة الأمازيغية”. في إطار الإحتفال برأس السنة الأمازيغية الجديدة ” يناير 2975″.

وتم استحداث الجائزة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 20-228 المؤرخ في 19 أوت 2020. بهدف إبراز الإنجازات الأدبية والفكرية بمختلف التنوعات اللغوية الأمازيغية المستخدمة في الجزائر، ضمن الفئات التالية: اللسانيات، الأدب المكتوب بالأمازيغية والمترجم إليها. البحوث حول التراث الثقافي الأمازيغي غير المادي، والبحوث العلمية والتكنولوجية والرقمية.

و لأن الطابع البريدي لا يقتصر أن يكون وسيلة للدمغ لإرسال البعائث فحسب، و إنما هو يحاكي تاريخ الوطن. و يثمن هويته، و يخلد تراثه و ثقافته وطبيعته ومعالمه وثرواته و اقتصاده و مختلف مظاهر الحياة الاجتماعية. يأتي هذا الإصدار لتسليط الضوء على أهمية هذه الجائزة في ترقية الإبداع باللغة الأمازيغية. و تثمين التراث الحضاري الوطني الغني ، و الذي سيُضاف إلى عديد الإصدارات المتعلقة بالهوية الأمازيغية، و تلك التي أبرزت الموروث الثقافي الأمازيغي، كالحلُي و الفخار و المعالم الأثرية والألبسة و المأكولات التقليدية.

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