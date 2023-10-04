إصدار طابع بريدي مخلد لتمرين ” كيميائي إفريقيا- Chemex Afrique”

كشفت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عن إصدار و وضع ختم اليوم الأول لطابع بريدي. مخلد لتمرين ” كيميائي إفريقيا- Chemex Afrique”. المنظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون ، وذلك خلال يوم “كبار الشخصيات”.

وأشرف الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ، بحضور الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان. على مراسم إصدار الطابع البريدي والتي تمت بحضور وزير البريد والمواصلات السلكية و اللاسلكية. كريم بيبي تريكي، والمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، السفير فرناندو أرياس ڤونزاليز.

وأوضحت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أن هذا الإصدار الجديد يؤكد مواكبة الطابع البريدي لمختلف الأحداث والتظاهرات التي تشهدها بلادنا و توثيقها و تخليدها ، وهو بذلك سفير يحاكي و يروي تاريخها و أمجادها بين سائر البلدان.