إصدار طابع بريدي مشترك جزائري تونسي

تم اليوم الخميس إصدار طابع بريدي جزائري تونسي موحد، يرمز للمعلم الطبيعي المشترك الذي يربط بين البلدين الشقيقين “واد مجردة“. وهو المورد الجغرافي المشترك الذي ينبع من سوق أهراس، ليصب في خليج تونس بالبحر الأبيض المتوسط، على امتداد 450 كلم.

وأشرف وزير البريد كريم بيبي تريكي، رفقة سفير السفير التونسي رمضان الفايض، على مراسم إصدار هذا الطابع البريدي.

ويأتي هذا الإصدار الجديد، تجسيدا لتوصيات الدورة الثالثة للجنة الفنية المشتركة الجزائرية التونسية للتعاون في مجال البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال. التي انعقدت بتاريخ 26 و27 جانفي 2019 بمدينة الجزائر، لاسيما، توصيات فريق العمل المكلف بالتعاون بين بريد الجزائر والبريد التونسي. وذلك فيما يتعلق بإصدار طابع بريدي موحد يخلد قاسما مشتركا وما يجمع الشعبين من روابط أخوة.

ويعد هذا الطابع البريدي ثاني إصدار مشترك بين البلدين، بعد ذلك الصادر سنة2008 والخاص بالذكرى 50 لأحداث ساقية سيدي يوسف. والتي تجسد محطة نضال خالدة في تاريخ الشعبين الشقيقين، امتزجت فيها دماء ٳخواننا التونسيين بمثيلتها الجزائرية. في صورة بليغة الدلالة عن وشائج التضامن والتكافل العريقة التي تحيل ٳلى المصير المشترك الذي يجمع الشعبين.

وأشاد الوزير بهذا الإصدار الهام، مؤكدا أنه يعكس عمق ومتانة العلاقات الثنائية الاستراتيجية الممتازة التي تجمع البلدين. كما يرمز بقوة للأخوة بين الشعبين الشقيقين.

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