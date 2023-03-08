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إصدار طابع بريدي مُكرس للوقاية

بقلم نادية بن طاهر
إصدار طابع بريدي مُكرس للوقاية
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أشرف كل من وزير الصحة، الأستاذ عبد الحق سايحي رفقة وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي، اليوم الأربعاء، على اصدار طابع بريدي مكرس للوقاية.

وحسب بيان لوزارة الصحة، تم الإعلان عن إصدار الطابع البريدي، على مستوى ديوان رياض الفتح.

ويحمل هذا الطابع البريدي رسائل وقائية رمزا لأهمية الوقاية لتفادي عدة أمراض في المجتمع.

وجاء ذلك، في إطار الأسبوع الوطني الأول للوقاية تحت عنوان “الوقاية من أجل صحة أفضل: فلنعمل الآن”.

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