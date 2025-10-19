إصدار طابع بريدي يُخلد ذكرى اليوم الوطني للهجرة

أشرف كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، بمشاركة وزير المجاهدين وذوي الحقوق، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، على مراسم تدشين ووضع ختم اليوم الأول لإصدار طابع بريدي يخلد الذكرى الـ64 لليوم الوطني للهجرة.

كما تم أيضا بهذه المناسبة عرض رسومات وأعمال فنية خطتها وصاغتها أنامل أطفال من بنات وأبناء الجالية بالخارج تخليدا لهذه الذكرى.

وخلال كلمته بهذه المناسبة، أعرب كاتب الدولة عن جزيل شكره لكل من ساهم في تجسيد هذه المبادرة.

موضحا أن هذه الفعالية تندرج في إطار البرنامج الوطني المخلد لهذه الذكرى الراسخة والمنظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية.

كما أكد أن هذه الفعالية تحمل رمزية خاصة لتواصل الأجيال، بين أبناء الجالية الوطنية. واستلامهم مشعل الوفاء لقيم ثورتنا المظفرة وتجندهم في مسار التنمية الوطنية.