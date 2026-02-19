إصدار طبعة جديدة من المصحف الشريف

وقد جاءت الطبعة الجديدة من المصحف الشريف في حلّة متقنة، متضمنةً مصحفًا كاملاً بحجم كبير، وآخر بحجم متوسط. إضافةً إلى طباعة “ربع يس”؛ تيسيرًا للحفظ والتلاوة. و تشجيعًا للناشئة على الإقبال على كتاب الله تعالى. في إطار العناية المتواصلة بخدمته و نشره وفق الضبط المعتمد في الجزائر.

وفي إطار عنايتها بخدمة كتاب الله تعالى وتيسير الانتفاع به لمختلف فئات المجتمع، أطلقت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف السنة الماضية. تطبيقين هاتفيين للمصحف الشريف:

- تطبيق “مصحف الجزائر” للمبصرين: يتيح تصفح القرآن برواية الإمام ورش عن الإمام نافع، وفق الضبط المعتمد في الجزائر. مع خصائص تسهّل القراءة والتصفّح عبر الهواتف الذكية.

– تطبيق “مصحف الجزائر” لغير المبصرين: موجّه لفئة ذوي الإعاقة البصرية. ويعتمد خصائص صوتية وتقنيات ملائمة تمكّنهم من الاستماع إلى آيات الذكر الحكيم والتفاعل مع التطبيق بكل يسر.