إصدار عفو لفائدة محمد الأمين بلغيث.. الأرندي يثمن قرار الرئيس تبون

ثمّن حزب التجمع الوطني الديمقراطي قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القاضي بإصدار عفو لفائدة محمد الأمين بلغيث، وذلك في إطار الصلاحيات الدستورية التي يخولها له الدستور.

وأوضح الحزب، في بيان له، أن هذا القرار يندرج في سياق احترام دولة القانون والمؤسسات، ويجسد حرص رئيس الجمهورية على تكريس مبدأ السمو الدستوري، وضمان التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الاعتبارات الإنسانية، ضمن إطار مؤسساتي محكم، بعيدًا عن أي تأويلات أو استغلال.

وأضاف التجمع الوطني الديمقراطي أن هذه الخطوة تترجم نهج التهدئة وترسيخ الثقة في مؤسسات الدولة والعدالة. وتسهم في تعزيز مناخ الاستقرار واحترام الإجراءات الدستورية، دون المساس. بهيبة الدولة أو باستقلالية السلطة القضائية.

وفي السياق ذاته، دعا الحزب كافة النخب والفاعلين والمتدخلين في الشأن العام إلى التحلي بروح المسؤولية، والانخراط الواعي في سياسة الدولة التي أقرها الدستور.بما يحفظ وحدة الأمة ويصون مكونات الهوية الجزائرية. كما شدد على الدور المحوري للنخب في إنتاج خطاب وطني جامع يوحّد الجزائريين. ويُحصّن الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات الراهنة ومحاولات المساس بالنسيج الاجتماعي وتماسكه.

وجدد حزب التجمع الوطني الديمقراطي، في ختام بيانه، دعمه الكامل لخيارات رئيس الجمهورية الرامية إلى تعزيز اللحمة الوطنية، وتحصين الجبهة الداخلية، وترسيخ مسار الإصلاحات السياسية والمؤسساتية. في ظل التحديات الإقليمية والدولية التي تشهدها الساحة الراهنة.