إصدار عقوبات بين سنة وثلاث سنوات حبسا نافذا ضد مسربي مواضيع البكالوريا

أصدرت عدة محاكم، اليوم الاثنين، عدة أحكام بالحبس بشأن وقائع تتعلق بتسريب مواضيع امتحانات البكالوريا أو الأجوبة عنها.

وحسب بيان وزارة العدل، فإن محكمة حاسي بحبح (الجلفة) أصدرت في حق المتهمين (ر.م) و(ر.ف) عقوبة ثلاث (3) سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 ألف دينار مع إصدار امر ايداع بالجلسة، لقيامهما بتسريب موضوع إمتحان مادة اللغة العربية والإجابة عنه.

ومن جهة أخرى، أصدرت محكمة تبسة ضد المتهم (ص.س) عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا وغرامة 100 ألف دينار مع الأمر بإيداعه في الجلسة، في حين أصدرت محكمة العوينات ضد المتهمة (ح.خ) والمتهم (ح.و) عقوبة سنة حبسا نافذا وغرامة 50 ألف دينار مع الأمر بإيداعهما الحبس في الجلسة، يضيف البيان.

بالمقابل أصدرت محكمة الأغواط ضد المتهمة (ق.ن) عقوبة الحبس النافذ لمدة سنة وغرامة قدرها 100 ألف دينار، كما تَمّ الحكم بقصر الشلالة (تيارت) على المتهمين (ت.ف) و(ز.ر) بنفس العقوبة المذكورة.

كما قضت محكمة واد رهيو (غليزان) على المتهم (م.م.أ) بعقوبة الحبس لمدة عشرة أشهر وغرامة قدرها 100 ألف دينار.

وفي نفس السياق، تم وضع المشتبه فيه (ش.م) بالمنيعة تحت نظام التوقيف للنظر، وتبقى التحريات متواصلة بشأن الأفعال الإجرامية المماثلة التي تم التعرف على مقترفيها في انتظار توقيفهم وتقديمهم أمام الجهات القضائية.

وأختتمت وزارة العدل بيانها، أن الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والإتصال ومكافحتها وكذا فرق مكافحة الجريمة المعلوماتية عبر كامل التراب الوطني، تعمل بفضل يقظتها المستمرة والدائمة، ليلا ونهارا، على تتبع مثل هذه الأفعال قصد ضمان جريان إمتحانات البكالوريا في ظروف حسنة، وقد سمحت تدخلاتها بالحدّ من عدد هذه الحالات.