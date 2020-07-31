إصدار مخطط حماية وتثمين الموقع الأثري لمدينة هيبون في عنابة

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مخطط لحماية وتثمين الموقع الأثري لمدينة هيبون في عنابة وحمايته.

ويخص المرسوم، الذي وقعته وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة، المواقع الأثرية لهيبون القديمة مثل مسرح هيبون، ومعبد الآلهة الاثني عشر، والفوروم وحيه، والسوق، وآثار الحمامات والأحياء الساحلية أو صهاريج المدينة.

وقدتم تكليف مدير الثقافة بولاية عنابة، بالتنسيق مع رئيس المجلس الشعبي البلدي، بتنفيذ وتسيير هذا المخطط.

ويتضمن “هيبون”، اثني عشر موقعا أثريا لهذا المتحف في الهواء الطلق.

وتكتسي المواقع الأثرية لهيبون القديمة أهمية كبيرة، حيث شهدت إنشاء متحف في عام 1968 يحتوي على مجموعة من حوالي 20000 قطعة.