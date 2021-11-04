إصدار مذكرة اعتقال دولية بحق الرئيس الأسبق المرزوقي

أصدرت السلطات التونسية، اليوم الخميس، مذكرة اعتقال دولية بحق الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي.

وحسب وكالة الأنباء التونسية، فإن مكتب الاتصال بالمحكمة الإبتدائية بتونس كشف أن قاضي التحقيق المتعهد بملف رئيس الجمهورية الأسبق محمد المنصف المرزوقي قد تولى إصدار بطاقة جلب دولية في شأنه.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أمر في وقت سابق من وزير العدل بفتح تحقيق قضائي في حق من يتآمرون على تونس في الخارج.

ومشددا على أنه لن يقبل بأن توضع سيادة تونس على طاولة المفاوضات.