أعلنت مصالح الجمارك، اليوم السبت، على إصدار معجم مخصص للمصطلحات الجمركية، يضم 2400 مصطلح، مع تقديم تعريف شامل لكل مصطلح.

وتم الإعلان عن إصدار هذا المعجم، على هامش الاحتفال باليوم العالمي للجمارك التي احتضنها النادي الوطني للجيش بالجزائر العاصمة.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للغة العربية، صالح بلعيد، أن الطبعة الرقمية لهذا القاموس ستكون متوفرة على الموقعين الالكترونيين للمديرية العامة للجمارك والمجلس.

وتم تحضير هذا العمل من طرف فريق مشترك بين المجلس الأعلى للغة العربية ومصالح الجمارك على مدار ثلاث سنوات.

كما أكد بلعيد بأن المعجم يأتي تجسيدا للمهام العليا للمجلس التي تقوم على انفتاحه على مؤسسات الدولة. وكذا إعطاء اللغة العربية موقعا في مختلف المجالات. بالإضافة الى زيادة جاذبيتها العلمية.

وتم توقيع النسخة الأولى من هذا المعجم ثلاثي اللغات (عربي-إنجليزي-فرنسي) من طرف المدير العام للجمارك. ورئيس المجلس الأعلى للغة العربية.