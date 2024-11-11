أعلنت وزارة الثقافة والفنون، أنه قد تم إصدار ميثاق أخلاقيات مهنة الفنان. الذي يهدف إلى وضع إطار أخلاقي ومهني يكون مرجعا للعاملين في المجال الفني بمختلف فروعه.

وكشف الوزارة في بيان لها، أن ن الفن ليس مجرد إبداع، بل هو مسؤولية تجاه المجتمع والوطن.، وايمانا بالدور الفاعل الذي يقوم به الفن في نشر الثقافة وإيصال الرسائل الإنسانية. وتقديرًا لرسالة الفنان في تشكيل الوعي المجتمعي وإلهام الأجيال، والالتزام بتقديم فن يرتقي بالإنسان. ويعبر عن أصالة مجتمعنا وقيمه، تم إصدار ميثاق أخلاقيات مهنة الفنان. الذي يهدف إلى وضع إطار أخلاقي ومهني يكون مرجعًا للعاملين في المجال الفني بمختلف فروعه.

وأضافت الوزارة، أن هذا الميثاق كذلك جاء ليحدد المعايير الأخلاقية والمهنية التي ينبغي أن يلتزم بها كل فنان، ويكون دليلا لنهج عمل راقٍ ومسؤول.

وأوضحت في سياق ذي صلة، أنه وتطبيقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 376/23 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 22 اكتوبر سنة 2023، والمتضمن القانون الاساسي للفنان، لاسيما المادة 6 منه المطة الخامسة. والتي تنص على ان يلتزم الفنان باحترام أحكام ميثاق أخلاقيات مهنة الفنان الذي يعده المجلس الوطني للفنون والآداب. كما ستصبح المصادقة على ميثاق أخلاقيات المهنة أحد الشروط الاساسية للحصول على بطاقة الفنان.