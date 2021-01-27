إصدار ورقة نقدية جديدة بقيمة 2000 دج

تضمن العدد رقم 5 من الجريدة الرسمية، نظام لبنك الجزائر يقضي بإنشاء ورقة نقدية بقيمة ألفي دينار جزائري.

وحسب ما جاء في الجريدة الرسمية، فإن النظام الأول، يحدد الخصائص العامة لهذه الورقة النقدية من حيث المقاييس، الموضوع، العلامة المائية وكذا الصبغة العامة.

وأوضح المصدر نفسه، أنه سيتم تداول الورقة النقدية الجديدة بمصاحبة الأوراق النقدية المتداولة حاليا.

هذا وصدر في ذات العدد من الجريدة الرسمية نظام نظام آخر لبنك الجزائر يتضمن إصدار هذه الورقة النقدية وتداولها.

ويحدد هذا النظام إشارات تعريف هذه الورقة النقدية، لا سيما منها مواصفاتها التقنية المفصلة وكذا تاريخ تداولها.

هذا وسيتم تداول الورقة النقدية الجديدة ابتداء من تاريخ المصادقة على هذا النظام.