إصدار 16 ألف نسخة من أهم عناوين الأدب والفكر الجزائري بلغة “البراي”

أصدرت وزارة الثقافة و الفنون، 16 ألف نسخة من الكتب بلغة البراي توزعت على مجموعة من العناوين. لأدباء و كتاب جزائريين مما سيسمح لفئة المكفوفين الاطلاع على أهم عناوين الأدب و الفكر الجزائري.

وحسب بيان وزارة الثقافة فإن هذه الخطوة جاءت بهدف تعزيز آليات التضامن الوطني. عن طريق دعم التكفل بالفئات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخاصة أصدرت وزارة الثقافة و الفنون، مجموعة من الكتب بلغة البراي توزعت على عناوين لأدباء و كتاب جزائريين. على غرار: زهور ونيسي و واسيني الاعرج والشيخ محمد الصالح صديق و جيلالي خلاص و ربيعة جلطي و عبد الله خمار و محمد العالي عرعار وغيرهم.

وأضاف البيان “أن وزارة الثقافة والفنون بصدد التحضير لإصدار عدد من العناوين الأخرى بلغة البراي منتقاة من مختلف الأعمال الأدبية والفكرية الوطنية. والتي سيتم إضافتها قريبا لرصيد مكتبات المطالعة العمومية وللمؤسسات التي تتكفل بذوي الاحتياجات الخاصة. كما سيتم توزيعها على مختلف مكتبات المطالعة العمومية بالوطن”.

و تضم هذه المجموعات عناوين منها “جسر للبوح و آخر للحنين” للأديبة زهور ونيسي، “الغجر يحبون… أيضا” و “سيدة المقام”. للروائي واسيني الأعرج، “أجنحة الضاوية” للروائية و الشاعرة ربيعة جلطي. و “حسناء من كوالالمبور” للشاعر عبد الله خمار، و “البعد الروحي في ثورة نوفمبر التحريرية” لمحمد الصالح الصديق.