إصدار 3 طوابع بريدية بمناسبة ذكرى تأميم المناجم

أصدر بريد الجزائر، أمس الخميس، ثلاثة طوابع بريدية تجسد مناجم الحديد في غار جبيلات والزنك في تالة حمزة والفوسفات في بلاد الحدبة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ58 لتأميم المناجم.

وتم وضع ختم الإصدار خلال المراسم الاحتفالية بالذكرى 58 لتأميم المناجم “6 مايو 1966”. والذكرى 57 لتأسيس الشركة الوطنية للأبحاث والاستغلال المنجمي “سوناريم” “11 ماي 1967.

وتتميز هذه الإصدارات البريدية، التي يبلغ قياس كل منها 36×26 ملم وقيمتها 25 دينار جزائري. برسومات إبداعية تجسد المناجم الثلاثة المذكورة أعلاه.

وستبدأ عملية البيع الأولي لهذه الطوابع من 9 إلى 11 ماي، بينما من المقرر أن يبدأ أول يوم بيع للجمهور في مكاتب البريد في 12 مايو.