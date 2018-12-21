إصدار 4005 مليار دينار من سندات حتى أكتوبر في اطارالتمويل غير التقليدي

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إصدار 4005 مليار دينار من سندات حتى أكتوبر في اطارالتمويل غير التقليدي
بقلم مصطفى.ق

بلغ حجم الكتلة النقدية التي أصدرها بنك الجزائر  عن  طريق سندات في اطار عملية التمويل غير التقليدي 4005 مليار دينار، الى غاية 31 أكتوبر 2018.

مقابل 3.585 مليار دينار نهاية  شهر ماي 2018، حسب  الحصيلة الشهرية لبنك الجزائر نشرت في في الجريدة الرسمية رقم 71.

وتشير المادة 45 مكرر في قانون القرض و النقد لسنة 2003  المعدل والمتمم في  أكتوبر2017.

بشكل يسمح للخزينة العمومية  بشكل استثنائي الاقتراض من بنك  الجزائر المركزي خلال مدة  خمسة سنوات عبر سندات تصدرها الخزينة.

وذلك  للمشاركة خصوصا في تغطية طلبات التمويل للخزينة و تمويل الدين العمومي و كذا  تمويل الصندوق الوطني للاستثمار.

كما تشير المادة 45 مكرر أن هذا الاجراء وضع حيز التنفيذ لمرافقة عملية  تنفيذ برنامج الاصلاحات الاقتصادية والميزانياتية.

والتي من شأنها أن تسهم في اعادة التوازن لخزينة الدولة وكذا ميزان المدفوعات و ذلك في غضون  المدة المحددة لآلية التمويل غير التقليدي.


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