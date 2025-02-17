إصطدام بين مركبيتن بطريق الدار البيضاء يتسبّب في ملاحقة قضائية

تسبب حادث مرور بالطريق السيّار “شرق غرب”، على مستوى دار البيضاء، بين سيارتين الأولى من نوع “رونو كونغو” والثانية من نوع “سيات كيب 1″ متبوع باعتداء مادي عنيف. في ملاحقة قضائية ألزمت المتهم المدعو ” غ.مروان” المثول أمام قاضي الجنح بمحكمة دار البيضاء اليوم الإثنين.

أين إلتمس في حقه وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا. عن جنحة التحطيم العمدي لأملاك الغير الفعل المعاقب عليه بالمادة 407 من قانون العقوبات.

وكشفت جلسة المحاكمة، أنه بيوم الوقائع تعرضت سيارة الضحية من نوع “سيات كيب 1″ الى التحطيم العمدي. من طرف المتهم الموقوف المدعو ” غ.مروان” الذي كان على متن مركبة أخرى برفقة اصدقائه. حيث قام بالتهجم على الضحية، بعد حادث الاصطدام الذي ارتكبه والده الذي كان يقود مركبة من نوع “رونو كونغو”. تسبب في اعوجاج جزئي لسيارة الضحية.

كما أكد الضحية أن المتهم فور وقوع الحادث تهجم عليه، وقام بتحطيم سيارته ملحقا بها أضرارا طالت الزجاج الأمامي والباب الخلفي الايسر. كما أن المتهم كان برفقة أصدقائه على متن مركبة أخرى. وبمجرد ارتكاب والده الحادث الذي طال سيارته التي كان يوقفها بجانب الطريق السيار، لم يكلّف نفسه بالاستفسار عن الحادث.

من جهته المتهم الموقوف ” غ.مروان” ولدى مثوله للمحاكمة وفقا لاجراءات المثول الفوري. إعترف بان والده إرتكب الحادث على الساعة السادسة مساء في مدينة دار البيضاء، وخلالها نزل من مركبته ليستفسر فقط. ليخاطبه الضحية قائلا “مادخلش روحك” فوقعت مناوشات كلامية بينهما. ناكرا تحطيمه السيارة، مؤكدا أن التحطيم اللاحق بسيارة الضحية هو نتيجة الحادث المرتكب.

الضحية في تصريحاته الأخيرة قدم للقاضي تقرير الخبرة التي انجزها على سيارته لتحديد الضرر اللاحق به. وطالب من المحكمة تعويضا ماليا قدره 28 مليون سنتيم جبرا بالاضرار اللاحقة به.

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