إصطدام تسلسلي بين شاحنة 3 سيارات يخلف قتيل وجريحان في سكيكدة 

لقي شخص جتفه فيما أصيب 2 اخرين إثر حادث مرور وقع اليوم على مستوى مستوى طريق شرق غرب منطقة بوغلبون بلدية عين بوزيان ودائرة سيدي مزغيش في سكيكدة.

الحادث وحسي مصالح الحماية المدنية وقع في حدود الساعة 16سا 15ود عين بوزيان. زتمثل في إصطدام تسلسلي بين شاحنة 3 سيارات.

وخلف الحادث وفاة شخص واصابة 2 آخرين بجروح مختلفة، تم إسعافهم ونقلهم الى المستشفى المحلي. أما الضحية المتوفاة فتم تحويلها الى مصلحة حفظ الجثث لذات المؤسسة الاستشفائية.