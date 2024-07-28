إصطدام تسلسلي بين 3 سيارات وحافلة بالبويرة

تدخلت مصالح الحماية المدنية، اليوم الأحد، من أجل حادث مرور وقع على مستوى الطريق السيار شرق-غرب، ببلدية ودائرة البويرة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تمثل الحادث في إصطدام تسلسلي بين 3 سيارات وحافلة.

وخلف الحادث إصابة 04 أشخاص بجروح مختلفة، تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

ومن جهة أخرى، خرجت اسعافات الوحدة الثانوية سوق الخميس وذلك من أجل إنحراف شاحنة سوناكوم تابعة تعاونية الحبوب والبقول الجافة البويرة على مستوى منحدر سير اللوزة ببلدية المقراني.

وخلف الحادث مصاب له الام على مستو الرجل اليسرى تم تقديم الإسعافات له واجلائه إلى مستشفى عين بسام .