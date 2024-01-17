إصطدام تسلسلي لـ 8 مركبات في الطريق السريع بين بوفاريك والجزائر

تم مساء اليوم غلق جرء من الطريق السريع شرق-غرب بين بوفاريك والجزائر العاصمة بسبب حادث مرور تسلسلي.

وافادت الحماية المدنية في بان لها ان الحادث وقع في حدود الساعة 15 سا و28 د على مستوى المدخل الجنوبي لبلدية بوفاريك اتجاه الجزائر ببلدية ودائرة بوفاريك.

وتمثل الحادث في إصطدام تسلسلي لـ 8 مركبات من بينهم 4 شاحنات . وخلف عن اصابة إمراة تبلغ من العمر 50 سنة بصدمة تم إسعافها ونقلها الى المستشفى المحلي .