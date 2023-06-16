إصطدام تسلسلي لـ3 سيارات وحافلتين في البويرة

أصيب شخصين إثر حادث مرور تمثل في اصطدام تسلسلي لعدة مركبات على مستوى الطريق السيار شرق غرب ببلدية بودربالة في البويرة.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية”، تمثل الحادث في اصطدام تسلسلي لـ3 سيارات وحافلتين لنقل المسافرين.

وخلف الحادث إصابة شخصين، تم إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى الأخضرية.

فيما وقع حادث مرور آخر على مستوى نفس الطريق السيار شرق غرب إتجاه قسنطينة ببلدية بودربالة.

وتمثل الحادث في اصطدام بين شاحنة وسيارة، مخلفا إصابة 3 أشخاص بجروح، تم إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى الأخضرية.