إصطدام تسلسلي لـ6 سيارات بنفق الجباحية

وقع صباح اليوم الإثنين، حادث مرور، تمثل في إصطدام تسلسلي لست سيارات، داخل نفق الجباحية بالبويرة.

وأفادت الجزائرية للطرق السيارة، أن الحادث نتج عن إنحراف سيارة مما أدى إلى إصطدام تسلسلي لست سيارات، داخل نفق الجباحية بالبويرة في إتجاه الجزائر، مما سبب صعوبة في حركة السير وإزدحام.

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