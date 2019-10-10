إصطدام سيارة إسعاف بكومة حصى في تبسة

أصيب شخصان بجروح متفاوتة كانا على متن سيارة إسعاف تابعة للقطاع الصحي بتبسة كانت في طريقها نحو مستشفى قسنطينة لنقل مريضة تبلغ من العمر 45 سنة.

وإصدمت السيارة، بكومة الحصى ملقاة على الطريق الوطني رقم 10 الرابط بين مسكيانة وعين البيضاء وتحديدا بالقرب من محطة راجعي لتوزيع الوقود.

وذكر بيان لخلية الإعلام لدى المديرية الولائية للحماية المدنية بأم البواقي ان ممرضا مرافقا أصيب بجروح بسيطة فيما تعرض سائق سيارة الإسعاف لآلام على مستوى رجله اليمنى ليتم نقل المصابين الثلاثة الى مستشفى مسكيانة .