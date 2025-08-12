إعــــلانات
أخبار الجزائر

إصطدام شاحنتين يُخلف وفاة شخص بالجلفة

بقلم نادية بن طاهر
توفي شخص وأصيب آخر بجروح، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث مرور مأساوي، على مستوى الطريق الوطني رقم 01، بمنطقة مقطع الوسط ببلدية تعضميت في الجلفة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تدخلت مصالح الإسعاف التابعة للحماية المدنية على الساعة 10:42 صباحًا. في حادث مرور تمثل في اصطدام شاحنتين من الوزن الثقيل.

وخلف الحادث وفاة شخص يبلغ من العمر 65 سنة، وإصابة آخر بجروح، حيث تم نقل جثمان المتوفي إلى مصلحة حفظ الجثث.

فيما أسعفت فرق الإنقاذ المصاب ونقلته إلى المستشفى المحلي. وتشير المعطيات إلى أن عملية التدخل لا تزال جارية في موقع الحادث.

