إصطدام طائرتين في مطار بيرسون بكندا

أفادت وسائل إعلام، أنه تم إجلاء عشرات الركاب من طائرة وذلك بعدما اصطدمت طائرتان في مطار بيرسون في تورونتو بكندا.

وأفادت هيئة المطار أمس الجمعة، أن فرق الإطفاء والطوارئ وصلت لمكان الحادث بغد إبلاغها بالاصطدام

الذي وقع بين طائرتين من شركة “صن وينج أيرلاينز” و”وست جيت أيرلاينز”.

وأكدت شركة “وست جيت أيرلاينز” عن وقوع إصابات طفيفة في الحادث، وأن الركاب والبالغ عددهم 168 شخصا وكل الطاقم بخير.

أما شركة “صن وينج” قالت أنه لم يكن على متن طائرتها أي راكب أو فرد من الطاقم وقت الحادث .

للإشارة، كانت الطائرة وهي من طراز بوينغ 737 -800 قد وصلت إلى تورنتو قادمة من منتجع كانكون المكسيكي

وتنتظر التحرك إلى البوابة عند وقوع التصادم.