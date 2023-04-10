إصلاحات نظام التقاعد في فرنسا.. هذا مصير المهاجرين والحراڤة

بينما لا تزال مسألة المعاشات تشغل بال الفرنسيين الذين يواصلون التعبير عن عدم رضاهم والتظاهر في الشوارع. فإن رؤية الأمور تجاه هذا السؤال قد تختلف بين العمال المهاجرين.

وتحتوي مسألة التقاعد في فرنسا على العديد من التفاوتات مقارنة بالمواطنين الفرنسيين. سيستمر كل شخص ساهم خلال حياته المهنية في تلقي مبلغ منتظم من المال بعد التقاعد. ومع ذلك ، غالبًا ما يتعرض العمال المهاجرون إلى وظائف متقطعة ووظائف محفوفة بالمخاطر.

وفقًا لمدير Observatoire gérontologique des Migrations. سيرى المهاجر أن معاشه التقاعدي أقل بنسبة 50٪ من المواطن الفرنسي.

مع فترات البطالة، والعقود غير المستقرة، والوظائف الأقل تأهيلاً. فإن الصعوبات التي تسببها هذه الظروف تؤثر على معاشاتهم التقاعدية ومقدار معاشهم التقاعدي.

وفقًا لدراسة أجريت في عام 2021 من قبل الصندوق الوطني للتأمين على الشيخوخة (Cnav). من بين المؤمن عليهم بموجب النظام العام، 61٪ من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 70 و 90 عامًا. والذين لم يلجأوا أبدًا إلى أي نظام معاشات تقاعدية هم أشخاص ولدوا في الخارج.

كما أن التمييز في التوظيف أو أثناء العمل، يساهمان في انخفاض الأجور والحصول على الترقيات.

وضع أكثر تعقيدًا للمهاجرين غير المسجلين

لا يمكن للعمال غير المسجلين التمتع بنفس الحقوق الاجتماعية التي يتمتع بها العمال النظاميون/ بما في ذلك المعاشات التقاعدية.

فإذا لم يكن لديهم وضع قانوني عندما يطالبون بمعاش تقاعدي، فسيكونون قد ساهموا بمبلغ ضئيل للغاية.

ولهذا السبب ، نشطت مجموعات العمال غير الموثقين بشكل كبير في المظاهرات ضد إصلاح نظام التقاعد منذ جانفي الماضي.

وستبعد المهاجرون غير المسجلين في فرنسا من نظام التقاعد الرسمي. ومع ذلك، هناك العديد من الجمعيات التي تتجمع في محاولة لإيجاد حلول لهؤلاء الأشخاص. الذين يأملون في ظهور عمل سياسي من شأنه أن يخفف من حالتهم غير المستقرة.