إصلاح الانخفاضات الأرضية على مستوى جزء من الطريق السيار شمال–جنوب

قام مدير تطوير منشآت الطرق السيارة تنفيذا لتعليمات عبد القادر جلاوي، وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، بخرجة ميدانية رفقة إطارات من الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للأشغال العمومية (CTTP) ومصالح مديرية الأشغال العمومية، أعقبتها جلسة عمل تقنية بمقر المديرية، وهذا على إثر تسجيل تشوهات وانخفاضات أرضية على مستوى جزء من الطريق السيار شمال-جنوب بالمكان المسمى “شعبة العار”.

وخُصصت هذه الزيارة للوقوف على الوضعية الميدانية ودراسة أسباب التشوهات والانخفاضات الأرضية المسجلة. إلى جانب تقييم مختلف الجوانب التقنية المرتبطة بها، بهدف تحديد واعتماد الحلول الهندسية والتقنية المناسبة. لمعالجة هذه الاختلالات والقضاء على هذه النقطة السوداء بصفة نهائية، وفق المعايير التقنية المعمول بها.

كما تم خلال الاجتماع ضبط الإجراءات العملية وآليات التدخل اللازمة لضمان التكفل الأمثل بهذه الوضعية. بما يضمن استقرار المنشأة وسلامة مستعملي الطريق السيار، والحفاظ على انسيابية حركة المرور في أفضل الظروف.

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