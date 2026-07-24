إصلاح العطب التقني للشبكة الكهربائية بخط “عين طاية-الحاميز”

تمت اشغال عملية اصلاح العطب التقني المتواجد بالشبكة الكهربائية عالي التوتر 60 kv، بخط “عين طاية-الحاميز”، شرق العاصمة، في ظرف قياسي.

وجرت الأشغال، بمحطة التحويل الرئيسية عين طاية، اليوم الجمعة، ابتداء من الساعة الرابعة صباحا إلى غاية الساعة العاشرة صباحا.

وتكتسي الأشغال طابعا ضروريا واستعجاليا، وتهدف إلى إصلاح العطب التقني المسجل وتعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية. بما يضمن تحسين جودة التموين بالطاقة الكهربائية والرفع من استقرارها لفائدة المواطنين.