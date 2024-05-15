اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي رسميًا إصلاح ميثاق الهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي. بعد الضوء الأخضر الذي أعطاه أعضاء البرلمان الأوروبي.

من خلال اعتماد نظام جديد، يضع الاتحاد الأوروبي قواعد جديدة من شأنها أن تساعد الدول الأعضاء على إدارة وصول المهاجرين. من خلال إجراءات منظمة، وإنشاء إجراءات فعالة وموحدة، فضلا عن ضمان تقاسم العبء بالتساوي.

وسوف يضمن ميثاق اللجوء والهجرة نظام هجرة أكثر عدالة وقوة. من شأنه أن يحدث فرقاً ملموساً على أرض الواقع.

ومن شأن هذه القواعد الجديدة أن تجعل نظام اللجوء الأوروبي أكثر فعالية وتزيد من التضامن بين الدول الأعضاء.

وكما أوضح المجلس، وتماشياً مع لائحة الفحص، ستتمكن الدول الأعضاء الآن. من تنفيذ الإجراءات اللازمة للمهاجرين وطالبي اللجوء على الحدود الخارجية.

علاوة على ذلك، تنص لائحة الفحص على أن تحديد الهوية، والفحوصات الأمنية. والتقييمات الصحية سيتم تنفيذها بطريقة موحدة، وهذا يعني أن جميع الدول الأعضاء سوف تتبع نفس الإجراءات.

وقام المجلس أيضًا بإصلاح لائحة إجراءات اللجوء من خلال تبسيط إجراءات اللجوء. ولوائح إجراءات العودة إلى الحدود، والتي تتعامل مع عودة الأفراد الذين تم رفض طلباتهم.

كما تم تحديث قاعدة بيانات يوروداك، وستسمح الآن للسلطات بجمع المزيد من المعلومات. بما في ذلك البيانات البيومترية، عن المهاجرين وكذلك عن طالبي الحماية الدولية وأولئك الذين دخلوا الكتلة بشكل غير قانوني.

بالإضافة إلى ذلك، قام الاتحاد الأوروبي أيضًا بإصلاح لائحة إدارة اللجوء والهجرة. وتنظيم الأزمات، وتنظيم التأهيل، وتوجيهات شروط الاستقبال، وتنظيم إعادة التوطين.

ومن خلال تبني عشرة قوانين تشريعية وإصلاح الإطار الكامل لإدارة اللجوء والهجرة. يريد الاتحاد الأوروبي ضمان نظام هجرة أكثر عدالة وقوة. وفي الوقت نفسه، تريد أيضًا زيادة التضامن بين الدول الأعضاء.

وسيتم الآن تطبيق إجراء حدودي إلزامي على فئات معينة من طالبي اللجوء

وشدد المجلس على أن إحدى السمات الجديدة المهمة للإصلاح هي الإجراء الحدودي الإلزامي.