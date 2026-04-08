إضافة إلى غرامة مالية.. معاقبة شاوشي بثلاثة مباريات نافذة

أصدرت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، جملة من العقوبات على خلفية مباريات الجولة الأخيرة، أبرزها تلك التي طالت حارس اتحاد الحراش، فوزي شاوشي، بعد سلوكه خلال اللقاء الذي جمع فريقه برائد شباب الأربعاء.

وقررت اللجنة معاقبة شاوشي بثلاث (03) مباريات نافذة، إضافة إلى غرامة مالية، وذلك بسبب اعتدائه على أحد لاعبي الفريق المنافس، في لقطة أثارت الكثير من الجدل.

وتأتي هذه العقوبة لتؤكد صرامة الهيئات الكروية في التعامل مع مثل هذه التصرفات، خاصة عندما تصدر من لاعبين ذوي خبرة، يُفترض أن يكونوا قدوة داخل المستطيل الأخضر.

كما شملت القرارات التأديبية لاعبين آخرين من اتحاد الحراش، حيث تم تسليط عقوبة مباراة واحدة على اللاعب أميري بلال، فيما وُجّهت عدة إنذارات للاعبي رائد شباب الأربعاء بسبب خرق قواعد اللعب.

وفي سياق متصل، فرضت اللجنة غرامات مالية على فريق جمعية وهران بسبب استعمال الألعاب النارية وكثرة الاحتجاجات، في إطار سعيها لفرض الانضباط داخل الملاعب.

وتبقى عقوبة شاوشي الأبرز في هذه القرارات، نظراً لثقل اسم اللاعب وخطورة الفعل المرتكب، ما قد يؤثر على مشوار فريقه في الجولات المقبلة.