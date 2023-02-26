إضافة الى تطبيق WEBETU .. وزير التعليم العالي يطلق غدا العديد من الأرضيات الرقمية

أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تطبيقا خاص بعلامات الطلبة، أطلق عليه اسم ” WEBETU يتم تحميله عبر “بلاي ستور”.

ويضمن التطبيق، تزويد الطالب بالمعلومات الخاصة بـ مسارهم الدراسي بصفة آنية ودون عناء التنقل.

ومن المعلومات والخدمات التي التي يقدمها التطبيق نجد كل من علامات الطالب في مختلف المقاييس.

بالإضافة الى التسجيلات والمجموعة المتواجد فيها وأيضا كل المنشورات والمحاضرات التي تم القيام بها في الجزائر .

من جهة أخرى سيعقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، غدا، ندوة صحفية يتم من خلالها الاعلان عن إطلاق العديد من الأرضيات الرقمية في القطاع. والتي من شأنها أن تساعد الطالب والأستاذ وبالتالي تعميم الرقمنة داخل القطاع.