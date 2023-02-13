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إضافة رحلات للقطار على هذا الخط

بقلم نسرين محفوف
إضافة رحلات للقطار على هذا الخط
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أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أنه نزولا عند رغبة المسافرين. تمت إضافة رحلات للقطار على خط محطة آغا – محطة المطار الدولي هواري بومدين (ذهابا وإيابا) بمعدل رحلة كل ساعة. مع التوقف في محطتي الحراش وباب الزوار وهذا ابتداء من يوم الأربعاء 15 فيفري 2023.

وسيكون أول رحلة على الساعة الرابعة و20 دقيقة صباحا انطلاقا من محطة آغا. على أن تكون آخر رحلة على الساعة العاشرة و25 دقيقة ليلا انطلاقا من محطة مطار هواري بومدين.

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رابط دائم : https://nhar.tv/1hJUG
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