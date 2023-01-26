إضافة قطارات ليلية بمناسبة ربع نهائي بين الجزائر و كوت ديفوار

كشفت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن إضافة قطارات ليلية خاصة بضاحية الجزائر العاصمة تحسبا لمباراة ربع نهائي الشان.

وستلعب المباراة غدا بملعب نيلسون مانديلا دباية من 17:00 سا بالتوقيت المحلي، كما أضافت الشركة الوطنية أن التعديلات ستمس الرحلات الليلية فقط، دون إحداث آي تغييرات بسير القطرات في الساعات الأخرى.

كما أكدت ذلك، بنشرها البرنامج الجديد لها المتمثل:

الجزائر / الثنية

الانطلاق من محطة اغا 19:30 سا والوصول إلى العفرون على 20:32 سا.

الجزائر / العفرون

الانطلاق من محطة اغا 19:40 سا والوصول إلى العفرون 21:00 سا.

زرالدة / بئر توتة

الإنطلاق من محطة زرالدة 20:00 سا والوصول إلى محطة بئر توتة 20:19 سا

الإنطلاق من محمد بئر توتة 20:30 سا و الوصول إلى محطة زرالدة 20:49 سا.

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