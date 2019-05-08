إضرابات العمال كلّف الاقتصاد أكثر من 1 مليار دولار

أفادت وزيرة الصناعة والمناجم، جميلة تمازيرت، أن إضرابات عمال المؤسسات الوطنية، أثرت على الإنتاج الوطني.

وكشفت، الوزيرة، جميلة تمازيرت، أن قيمة الخسارة التي سجلت من إضرابات العمال، قدرت بأكثر من 1 مليار دولار.

وفي ذات السياق، دعت، تمازيرت، مسؤولي المجمعات الصناعية الحاضرين، إلى الإتصال مع الشركاء الإجتماعيين.

بهدف -تضيف الوزيرة-، وضع حد لإضرابات عمال المؤسسات الوطنية من أجل مطالب مهنية إجتماعية.

وعن أداء المجمعات الصناعية، أشارت الوزيرة، إلى وجود خمسة مجمعات صناعية ناجعة أكثر مقارنة بغيرها.

ودعت تمازيرت إلى بعث الصادرات لاسيما منتجات الفروع المحددة في استراتيجية تطوير القطاع الصناعي.

وخلال لقاء تقييمي ضم المدراء العامين للمجمعات الصناعية العمومية، شددت الوزيرة على ضرورة استهداف الصادرات وتحقيق توازن في ميزان المدفوعات.

واضافت تمازيرت، أن عجز ميزان المدفوعات يستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة بهدف تشجيع التصدير الذي يخص قطاع التعدين والإسمنت والصناعات الغذائية.

وأكدت الوزيرة، على أهمية الشراكة قائلة “لا يجب إهمال الشراكة في استراتيجيات المجمعات الصناعية كونها تشكل محركا يجب تطويره وتعميقه”.