إضراب القضاة متواصل في يومه الرابع

الوطني
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إضراب القضاة متواصل في يومه الرابع
بقلم ياسمينة د

يواصل قضاة الجمهورية مقاطعة العمل القضائي، لليوم الرابع على التوالي، وهو ما يشهده مجلس قضاء العاصمة خلال صبيحة اليوم.

ووصل القضاة إلى مقر عملهم بمجلس قضاء العاصمة، لكن فضلوا المكوث فيها مقاطعين بذلك جلسات المحاكمة.

هذا ولا تزال قاعة الجلسات مفتوحة، لكن بدون ملفات قضائية.

في حين لا يزال القلق والتذمر باد على وجوه المتقاضين وأهاليهم، أمام هذه الأزمة التي يعيشها القطاع.

وينتظر بعد لحظات وصَول الموقوفين إلى المجلس، لتقديمهم أمام الهيئة القضائية مثلما جرت العادة، إلى حين اتخاذ قرار في مصيرهم فيما يخص تأجيل محاكمتهم.


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